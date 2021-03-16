«Он женат давно!»: Мария Миронова прояснила семейное положение старшего сына

Актриса Мария Миронова в сторис Instagram прояснила семейное положение своего старшего сына Андрея Миронова-Удалова. В последнее время в прессе поползли слухи, якобы звездный наследник собрался жениться на своей девушке Ксении Гриневой, с которой вместе шесть лет.

Причем в СМИ появились нелестные отзывы о юноше. Якобы он собрался жениться в не самый подходящий момент. Не так давно ушла из жизни его звездная бабушка — актриса Екатерина Градова.

«Он женат давно! Что вы несете, пресса?» — задалась вопрос Мария Миронова, вступившись за сына.

Напомним, что на днях со своей избранницей Андрей Удалов побывал на выставке в театре «Геликон-опера», которая была посвящена памяти его деда Андрея Миронова. Стоит отметить, что Ксения Гринева — девушка не из театральной семьи, ее мама и отчим — врачи.

Кстати, Мария Миронова не раз отмечала, что она мечтает стать бабушкой. Правда, пока Андрей Удалов и его жена детей по каким-то причинам заводить не торопятся.

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