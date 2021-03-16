Алекс Родригес улетел на встречу с Дженнифер Лопес на фоне слухов об их расставании

Звезда бейсбола отправился в Доминиканскую Республику, где его возлюбленная снимается в новом фильме.

Западные СМИ уже несколько дней обсуждают горячую новость о расставании певицы Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса, которые долгое время планировали пожениться. И хотя сами звезды заявили, что они пока еще вместе, многие поклонники пары уже опечалены их размолвкой.

На фоне этой напряженной ситуации 45-летний Родригес совершил мужской поступок: улетел в Доминиканскую Республику, где его возлюбленная снимается в фильме Shotgun Wedding («Свадьба с дробовиком»). 15 марта он выложил в сторис кадры из теплой страны и отметил на них госпожу Лопес.

«Новая неделя. Новый день. Вперед. Вверх», — написал спортсмен.

Западное издание TMZ подтвердило, что мужчина находится в Доминикане. Очевидно, он приехал навестить свою возлюбленную и продолжить «разбираться с некоторыми вещами» в их отношениях. Держим кулачки за звездную пару.

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