Отец звезды фильма «Пятьдесят оттенков серого» Джейми Дорнана умер от коронавируса

Печаль в семье британского актера Джейми Дорнана, звезды фильма «Пятьдесят оттенков серого»: 15 марта стало известно, что его отец Джим скончался от коронавируса в возрасте 73 лет.

Как сообщает BBC, профессор Джим Дорнан был одним из ведущих акушеров-гинекологов Северной Ирландии. Он отдал медицине более 40 лет, являлся завкафедрой в двух университетах и старшим вице-президентом Королевского колледжа акушеров и гинекологов в Лондоне, многое сделал для медицины Великобритании.

Также он известен тем, что 15 лет назад успешно победил лейкемию. Правда, болезнь оставила ему слабые легкие. В начале марта мужчина сдал положительный тест на коронавирус. К сожалению, возраст и другие факторы помешали медику справиться с новой инфекцией.

Добавим, что у Джейми Дорнана нет аккаунта в Instagram, но на фанатской странице актера уже появились соболезнования актеру и его семье, к которым присоединяется и редакция Teleprogramma.pro.

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