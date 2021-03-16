«Замечательный тренажер, очень бодрит»: Хромченко высказалась о роли мужчин в жизни женщин

Стилист считает, что дамы должны быть самостоятельными, но не оторванными от своих вторых половинок.

Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале частенько высказывается не только об одежде, но и о стиле жизни. К примеру, ведущая убеждена, что женщина, прежде всего, должна наряжаться и жить для себя, а мужчина в этом деле вторичен.

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При этом дамы обязательно должны быть самостоятельны, реализовываться в карьере и творчестве. Звезда вполне допускает, что главной в семье может быть именно представительница прекрасной половины человечества, а ее половинка исполнять роль домохозяйки.

Тем не менее отказываться совсем от мужчин Хромченко не советует, они, убеждена она, очень полезны.

«Женщине для полной реализации собственной красоты обязательно необходим этот замечательный тренажер под названием «мужчина рядом». Это очень бодрит!» — заявила она в программе.

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