«Дрожь по телу от этого зрелища»: невестка Пугачевой эротично поиграла трусиками на людях

Кристина Орбакайте уже много лет вместе с семьей живет в Америке, певица имеет недвижимость в Нью-Йорке и в Майами. Периодически звезда принимает в своих апартаментах гостей. На этот раз к ней во Флориду прилетел сын Никита Пресняков с женой Аленой Красновой.

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Невестка Орбакайте решила отметить здесь свое 24-летие, которое состоялось 8 марта. А потом счастливо провести каникулы. Соскучившаяся по теплой погоде и солнцу модель частенько замечалась на местных пляжах в разнообразных бикини – один откровеннее другого. Впрочем, с роскошной фигурой Алены можно себе их позволить. Каждый сантиметр ее тела выглядит просто великолепно.

Девушке, к слову, совсем не чужда игривость. Чего только стоит неожиданное «шоу», которое она устроила у моря! Примерив мини-бикини цвета неба, она кокетливо подвигала трусиками. Фолловеры и загорающие были в восторге от этой сцены.

«Все в обмороке!», «Дрожь по телу от этого зрелища», «Какая же она бомбически красивая», «Совершенная красота», «Очень секси, просто дух захватывает», — прокомментировали видео пользователи Сети.

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