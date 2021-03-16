Сын Плющенко заявил о желании побить результат отца по количеству выступлений на Олимпиадах

Фигурист Евгений Плющенко в Instagram разместил забавное видео, на котором взял небольшое интервью у своего сына Саши, который, как известно, пошел по стопам отца и хочет стать в будущем великим фигуристом.

«Иди сюда. Какая твоя мечта? Сколько ты хочешь Олимпиад пройти?» — задал вопрос своему наследнику Евгений Плющенко. «Пять», — выпалил Саша.

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«Какой спортсмен или кто ты, может быть?» — спросил у сына Плющенко.

В этот момент наследник звезды показал ладонью в сторону отца, намекая, что он такой же спортсмен, как и родитель.

Напомним, что Евгений Плющенко брал медали на четырех Олимпиадах. В 2002 году на Играх в Солт-Лейк-Сити в Америке он стал вторым, уступив только Алексею Ягудину. Через четыре года в итальянском Турине он выиграл золото. В 2010 году в канадском Ванкувере Евгений Плющенко стал снова вторым. Наконец, в Сочи в командных соревнованиях он выиграл свою вторую золотую награду.

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