«Хочу верить, что ты там поешь»: подруга Началовой написала пронзительный пост в день ее смерти

Юлия Началова скончалась в 38 лет. Ее не стало 16 марта 2019 года. Экс-возлюбленная футболиста Евгения Алдонина скончалась на взлете своей карьеры. Последние дни жизни артистка провела в больнице. К врачам она обратилась из-за ранки на ноге, которой сначала поп-дива не придала никакого значения. Однако промедление привело к такому печальному исходу — сепсису.

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Еще до того, как Началова попала в больницу она не осознавала всю сложность ситуации. Артистка делала все, чтобы поклонники и пресса не догадались о ее проблемах со здоровьем. Юлия просила публиковать в микроблоге только те кадры, на которых она запечатлена с сияющей счастливой улыбкой.

Из-за этого смерть Юлии стала для многих неожиданной: ее подруга Елена Метлюк до сих пор не может смириться с ее кончиной.

«Два года… два года как часть моей души умерла… Мир перевернулся… И я никогда не стану прежней… Лишь с годами этот узел непонимания и боли будет перерастать в принятие и смирение от потери. Хотя до этого очень далеко. Один из самых страшных дней в моей жизни. Я хочу верить, что ты там поешь свои чудесные песни и улыбаешься, как улыбалась всем на земле даже когда было очень больно» — написала она в личном блоге.

Напомним, что артистка долгое время страдала от подагры, которая мучила ее и не давала спать. Однако никто из поклонников звезды не догадывался об этом, ведь на сцене она всегда блистала на невероятных шпильках, а перед камерами сияла ослепительной улыбкой.

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