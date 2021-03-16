«У жизни были другие планы на этот счет»: Повереннова объяснила, почему не родила ребенка Николаеву

Как отметила актриса, от такой неземной любви, конечно, хочется продолжения.

Актриса Дарья Повереннова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему не родила ребенка актеру Валерию Николаеву.

«Я думала о детях. Мне бы очень хотелось от Валеры ребенка. От такой любви хочется продолжения этой любви. Но у жизни было другие планы на этот счет. С моей стороны планы были, а остальное надо у Валеры спрашивать. Предложений об общем ребенке от него не было». Дарья Повереннова

Напомним, что ради Валерия Николаева Дарья Повереннова в свое время оставила мужа актера Александра Жигалкина после десяти лет брака. От Жигалкина у нее есть дочь Полина.

Позже Валерий Николаев бросил Дарью Повереннову. Он влюбился в известную поп-певицу Татьяну Овсиенко. Как отметила Дарья Повереннова, для нее это стало настоящим ударом. В Валерия Николаева она была без памяти влюблена. В какой-то момент актер пригласил Повереннову в ресторан и во всем ей признался.

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