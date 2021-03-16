Утонченные леди: Климова вслед за Орловой выбрала укороченный жакет в стиле Chanel

Оверсайз в этом сезоне стал постепенно сбавлять свои обороты популярности. На смену бесформенности и безразмерности приходит утонченность и женственность. Именно поэтому многие женщины весной 2021 года стали чаще выбирать приталенные и укороченные жакеты, которые идеально подчеркивают талию. О том, что они отлично преподносят фигуру, ранее рассказывал Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор».

Историк моды также высказывался о жакетах из твида в стиле Chanel. По его мнению, они всегда делают образ элегантнее и утонченнее. Ведущая Ольга Орлова, к примеру, активно и с успехом пользуется этим чарующим эффектом, имея в своем гардеробе далеко не одну вещицу с ореолом Франции.

Вслед за ней свой выбор на жакете из твида в духе Chanel остановила актриса Екатерина Климова. Она предпочла розовую модель прямого кроя по уровню талии, примерив ее с юбкой на запах. Отметим, что розовый оттенок ткани, из которой сшит комплект артистки, в 2021 году считается одним из самых трендовых. Об этом сообщала Эвелина Хромченко.

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