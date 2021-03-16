«Контакта не получилось»: Дарья Повереннова рассказала о единственной беседе с Кларой Лучко

Актриса Дарья Повереннова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своей беседе с Кларой Лучко. Дед актрисы, Сергей Лукьянов, в свое время бросил жену, бабушку Поверенновой, ради звезды советского экрана.

«Мы с ней однажды встретились на мероприятии в Доме актера. Я решилась к ней подойти. И тут она уехала. Через несколько лет я иду в Шереметьево, вылетала тогда за границу. И вдруг идет делегация артистов. Там еще была Фатеева, Жженов. Мне показалось, что, пообщавшись с ней, я смогу что-то у нее приобрести в плане профессиональных навыков».

Дарья Повереннова

По словам Поверенновой, она подошла к Лучко и представилась. «Для нее это было неожиданно. Она сказала, что ей приятно наше знакомство. Мы летели даже одним самолетом в Германию. Они ехали тогда на творческие встречи. На таможне немецкие пограничники не хотели меня пропускать. А Клара Степановна сказала, что я с ними. Мы обменялись телефонами. Звонила ей потом несколько раз. Но контакта не получилось. Да и странно было, если бы он случился. У нее была уже другая жизнь. Я рада, что с ней познакомилась. Ее дочь приходится мне тетей. Так сложилось, что наши семьи не общались», — сказала Повереннова.

Напомним, что Сергей Лукьянов прославился по таким картинам, как «Кубанские казаки» и «Капитанская дочка».

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