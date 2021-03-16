Спелая красота: Чехова после обвинений в фотошопе подразнила хейтеров роскошной грудью в кружевах

Анфисе Чеховой недавно пришлось объясняться со своими поклонниками из-за поста в «Инстаграме» Стаса Садальского. Актер обнародовал неудачное фото ведущей, где она выглядит намного толще, чем на снимках в своем блоге.

Хейтерская волна не заставала себя ждать, знаменитую брюнетку просто завалили злобными посланиями в Сети. Кроме того, журналистку обвинили в злоупотреблении фоторедакторами некоторые паблики и сетевые издания.

Анфисе ничего не оставалось делать, как показать себя в движении на видео без фотошопа. Кроме того, дать уроки позирования, где она показала, в каких ракурсах можно выйти на фото стройной, а в каких — с лишними килограммами. По словам звезды, в случае с фото Садальского так и было: она встала в неправильную позу.

После этого поста Чеховой вновь пришлось объясняться. На этот раз пользователям Сети не понравилось, что она стала оправдываться перед хейтерами. Дескать, они этого не достойны.

«Люди часто путают два разных понятия: «оправдание» и «объяснение». Человек оправдывается, когда не чувствует себя правым, сомневается в своих словах, поступках, мыслях! Объяснение является противоположностью оправдания! Это уверенность, ощущение своей значимости, желание донести до оппонента свою правду, отстоять свои интересы, противостоять лжи!» — ответила фолловерам Анфиса.

После этого девушка символично съела на камеру вареный язык, видимо, намекая на языки хейтеров. При этом ведущая примерила сексуальный шелковый халатик с V-образным декольте и кружевом в области груди.

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