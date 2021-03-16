«Он разрывался на две семьи»: мама Поверенновой вспомнила, как ее отец бросил жену и ушел к Лучко

По словам Татьяны Лукьяновой, ее родительница была сильным человеком и все выдержала.

Мать актрисы Дарьи Поверенновой Татьяна Лукьянова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ее отец, актер Сергей Лукьянов, ушел от жены к актрисе Кларе Лучко.

«Это такая боль. Мы с мамой были на съемках «Кубанских казаков» все лето. Потом мы уехали. Мне надо было идти в школу. Потом маме стали поступать письма, что у отца роман с Кларой Лучко. Мама не верила. Потом отец приехал домой. Он был очень честным человеком. Сказал всю правду маме. А она сказала: «Раз Сергей полюбил, значит, это все». Татьяна Лукьянова

Как отметила Татьяна Лукьянова, отец уходил из семьи три года. «Я уезжаю в пионерский лагерь — папа есть. Возвращаюсь — его нет. Он разрывался на две семьи. Когда он увидел Клару Лучко, то сразу сказал, что погиб. Вот и все. Мама была сильным человеком. Никто и никогда не видел у нее слез», — заявила Татьяна Лукьянова.

Напомним, что Сергей Лукьянов прославился по таким картинам, как «Кубанские казаки» и «Капитанская дочка». Дарье Поверенновой он приходится дедом.

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