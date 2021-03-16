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«Было сложно обеспечить приезд»: Авербух объяснил, почему не пригласил Грищук на «Ледниковый период»

Как отметил хореограф, Татьяна Тарасова на его решение никак не влияла.

«Было сложно обеспечить приезд»: Авербух объяснил, почему не пригласил Грищук на «Ледниковый период»
Илья Авербух. Фото: Globallookpress.com

Хореограф Илья Авербух заявил, что действительно много лет назад хотел пригласить на шоу «Ледниковый период» прославленную фигуристку Оксану Грищук. Она первая в истории двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Оксана Грищук
Оксана Грищук. Фото: Globallookpress.com

«Она живет в Америке, было достаточно сложно обеспечить ей приезд и проживание. Были сложности и с партнерами тоже, но я даже не помню, в каком сезоне это было».

Илья Авербух

По словам Ильи Авербуха, наставница проекта заслуженный тренер Татьяна Тарасова палки в колеса ему не вставляла. Сейчас, как заверил Авербух, они не общаются с Грищук, но никаких конфликтов в прошлом между ними не было. У них нормальные отношения, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее в одной из бесед с журналистами Оксана Грищук заявила, что однажды Илья Авербух в последний момент отменил ее участие в проекте «Ледниковый период». Причем, как она считает, к этому приложила руку Татьяна Тарасова, с которой у нее сложились напряженные отношения после совместной работы.

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