«У меня должно зубы сводить и трястись коленки»: Ирина Дубцова высказалась о личном

Как отметила певица, ей порой кажется, что она утратила, как это любить и чувствовать.

Певица Ирина Дубцова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что ей порой кажется, что она уже не сможет обрести счастье. В то же время звезда заявила, что ее сердце сейчас несвободно.

«В своей обычной жизни, не артистической, я очень, кстати, приземленный человек. Подружки мне рассказывают об ухажерах. Говорят: «Он такой, сякой». Мне говорят, что я сумасшедшая и слепая раз не обращаю на мужчин внимания. А я говорю: «Девочки, у меня должно зубы сводить и трястись коленки. Я должна физически ощущать эти движения». Ирина Дубцова

Как отметила певица, любовь — это настолько редкая история для нее в последнее время.

«Вдруг я вообще утратила, как это — любить и чествовать. И дело тут даже не в весне и не во времени года, но мое сердце несвободно», — заметила исполнительница.

Напомним, что Ирина Дубцова была замужем за музыкантом Романом Черницыным. В 2006 году она родила от него сына Артема. Через два года брак распался. После у яркой исполнительницы было еще несколько романов с мужчинами, но замуж она больше пока не выходила.

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