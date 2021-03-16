Красиво и актуально: Каменских по моде украсила секси-платье в пол металлическими булавками

Анастасии Каменских в очередной раз удалось удивить ярким образом не только своих поклонников, но и профессионального стилиста-имиджмейкера Юлию Люгай. Певица составила броский лук для появления на шоу «Маска» в Киеве, соединив прозрачное сексуальное платье цвета графита и жакет оверсайз фиолетового оттенка с эффектом мерцания.

Однако главным в этом образе оказались аксессуары, которые, казалось, были сооружены из подручных средств – обычных булавок. В разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro фэшн-эксперт разложила по полочкам стайл Анастасии. Его, к слову, модницы могут с уверенностью брать как пример для подражания.

«Кроме того, что Настя Каменских может преподнести себя одновременно хрупкой и жесткой, быть женственной и дерзкой, выглядеть сексуальной и проявлять бунтарство, она не знает предела креативности.

Посмотрите на ее образ, который можно отнести к модному глэм-року. Да, может быть, нас, зрителей, уже сложно удивить необычностью сочетаний полупрозрачного шифонового платья в пол с атласным оверсайз-пиджаком насыщенного фиолетового цвета в комплекте с грубыми ботинками, но Каменских сумела заставить зрителей задержаться взглядом на ее образе, добавив остроты множеством количества булавок, скрепленных в определенные узоры. Нас здесь впечатляет не столько трендовость булавок, как аксессуар, а изощренность дизайна и необычность идеи.

Английские булавки – одни из самых простых предметов, которые мы можем найти у себя в доме в ящиках письменного стола. Если хотите добавить элемент бунтарства и дерзости в свой образ, можете смело использовать английские булавки», — рассказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Люгай – стилист-имиджмейкер. В фэшн-индустрии 1,5 года. Окончила Школу творческих профессий «Talentsy» по курсу стилист-имиджмейкер, прошла обучение в школе Карины Нигай «Я-fashion блогер», в Stylehunter School — курс «Fashion styling» Лины Дембиковой.

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