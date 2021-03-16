«Генетически у меня другая попа!»: Манижа призналась, что хотела быть похожей на Кардашьян

При этом певица заметила, что у нее мало что получилось из этой затеи.

Певица Манижа в разговоре со светской львицей Ксенией Собчак в программе «Док-ток» заявила, что хотела быть похожей в свое время на американскую актрису и модель Ким Кардашьян.

«Мне очень захотелось попу, как у Ким Кардашьян. Я ходила в спортзал, мучалась, качала ее. Но генетически у меня другая попа!» Манижа

Как отметила Манижа, однажды подруга предложила ей примерить трусы с накладной попой. Певица последовал совету и пошла вскоре на свидание с любимым человеком. Она надела обтягивающее платье, чтобы подчеркнуть свою фигуру.

По словам Манижи, позже она пришла домой и увидела в зеркало, что платье разошлось по швам. Сзади были видны силиконовые вставки. Она позвонила своему другу и спросила, видел ли он этот казус. Тот признался, что в курсе произошедшего и больше они встречаться не будут.

Напомним, что Манижа в мае нынешнего года будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение». Ее выбор до сих пор обсуждается в СМИ. Некоторые считают, что у исполнительницы нет шансов на победу.

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