Камин, горка и «сухой» бассейн: как выглядит роскошная игровая комната старшего сына Шубской

Хоккеист Александр Овечкин с 20 лет числится в НХЛ и живет в Америке. Выгодный контракт позволяет ему и его семье жить, мягко говоря, не бедно.

Вместе со своей женой моделью Анастасией Шубской и двумя сыновьями Сережей и Ильей он поселился в элитном пригородном поселке близ Вашингтона, а его соседями являются многие высокопоставленные чиновники и члены Конгресса США.

В его роскошном особняке, судя по кадрам в личном блоге спортсмена и его супруги, имеется около пяти спален и семи ванных. Есть несколько помещений с домашним кинотеатром, тренажерный зал, отдельная библиотека, бассейн, несколько детских комнат.

Накануне жена хоккеиста показала в личном блоге, как выглядит игровое помещение для их старшего сына Сережи. Мальчик, как и отец, очень увлечен спортом и хоккеем в частности. Поэтому в нем находится множество специального инвентаря, горка для катания, «сухой» бассейн с мячиками, большое количество игрушек для умственного развития малыша. В комнате есть много удобной детской мебели под рост ребенка: стульчики, кресла, столы. Из необычного для детской комнаты – камин, который, впрочем, защищен специальным щитом.

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