«Умело вписывает тренды»: стилист оценила наряд Пугачевой, в котором она посетила день рождения Ивлеевой

До сих пор не смолкают обсуждения нашумевшей тусовки, которую блогер Настя Ивлеева закатила в честь своего 30-летия в Москве. Звезда Рунета организовала тематическую вечеринку в стиле голливудской церемонии Met Gala, дресс-кодом для которой стал стиль кибербарокко.

Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, певица Нбша, Клава Кока, Даня Милохин, рэпер Моргенштерн, Николай Басков, Филипп Киркоров и даже Алла Пугачева – эти и многие другие звезды посетили именины Ивлеевой.

Пристальному вниманию подверглась Примадонна – еще бы, за последний год Алла Борисовна выходила в свет пару раз, и эти события стали одними из запоминающихся в свете.

Примадонна учла дресс-код вечера и появилась на публике в элегантном черном. Но не без эпатажа: легенда эстрады надела поверх мини-шорт полупрозрачную юбку в пол, голову украсила массивным ободком, напоминающим шляпу, а в качестве аксессуара выбрала сумочку через плечо.

Стилист Алсу Арна оценила образ Примадонны специально для портала Teleprogramma.pro. Эксперт отметила несколько приемов, которые умело использовала эстрадная дива при создании своего аутфита.

«В очередной раз Алла Борисовна продемонстрировала то, что она умело вписывает тренды в свой стиль, которому на протяжении долгих лет остается верна, – это акцент на ноги, потому что это выигрышная точка в ее образе. И с помощью сумки от Эвелины Хромченко скорректировала верх, проведя диагональ при помощи ремешка. Черный цвет говорит нам о превосходстве – это не самый удачный для нее, но она его хорошо сбалансировала с помощью объемного ободка, который был уместен на данном мероприятии, мы у многих гостей данного мероприятия видели подобные аксессуары на голове. Огромным плюсом стал маникюр – идеальный френч. В отличие от многих гостей, у которых были арт-объекты, у Примадонны практически не было покрытия на ногтях, что присуще людям интеллигентным и делающим ставку на интеллигентность. Ободок напоминает любимые Примадонной объемные укладки, и в образ вписался отлично», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна – имидж-стилист, эксперт modest fashion. Окончила курс «Теория моды» в МГУ Fashionfactoryschool и множество аналогичных курсов. Старт карьеры — 2005-2008 гг в Италии, затем в Москве.

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