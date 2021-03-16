На стиле: Бузова дополнила дутый пуховик цвета шафрана джинсами скинни

Наступившая весна привнесла в гардеробы многих модниц яркие цвета и жизнерадостные оттенки. Звезды тоже поспешили пополнить гардероб нарядами трендовых палитр. Недавно историк моды Александр Васильев отмечал, что особо популярными являются все оттенки зеленого, серого и желтого.

Певица Ольга Бузова, как одна из главных модниц отечественной эстрады, поспешила пополнить гардероб трендовым дутым пуховиком яркого цвета — шафрана. Девушка показала свой весенний аутфит, который завершили джинсы скинни и сумка-«пельмешек» Bottega Veneta c ремешком из желтого металла.

Красавица полюбовалась собой в зеркале лифта, где регулярно делает селфи по пути на работу. И поделилась новым видео с поклонниками в микроблоге.

Ранее Бузова хвасталась модными новинками своего гардероба — теледива приобрела сразу две трендовые пары обуви. Ботинки на грубой подошве так запали в душу моднице, что она не смогла сдержать эмоций, называя купленные модели шедеврами.

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