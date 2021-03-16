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Вышел на сцену под коньячком: сколько чиновники Самары заплатили Билану за «пьяный» концерт

Выступление, состоявшееся в 2019 году, очень широко освещалось в СМИ.

Вышел на сцену под коньячком: сколько чиновники Самары заплатили Билану за «пьяный» концерт
Дима Билан. Фото: Globallookpress.com

Чиновники Самары заплатили Диме Билану за концерт на Дне города в 2019 году четыре миллиона рублей. Тогда, напомним, артист вышел на сцену под коньячком и вел себя неадекватно.

Дима Билан
Дима Билан. Фото: Globallookpress.com

Между тем заказчики посчитали работу Билана выполненной. Информация об этом есть на сайте Госзакупок. Ему был выплачен полный гонорар. Согласно сумме договора, музыкант заработал 37 тысяч 534 евро. В переводе на рубли это чуть меньше трех миллионов.

Еще 1,2 миллиона рублей ушли на сопутствующие траты. Так VIP-залы в аэропортах Самары и Москвы для Билана обошлись в 152 тысячи деревянных, авиабилеты для звезды и его команды — в 560 тысяч, личная охрана с машиной сопровождения — в 64 тысячи. Пришлось выложить немалые деньги даже за гримерку и напитки для певца – это 84 тысячи рублей. За номер для звезды чиновники заплатили 36 тысяч рублей в сутки. Кстати, его танцоры жили куда более в скромных условиях. Их номер стоил восемь тысяч.

Заметим, что позже Билан реабилитировался за свой конфуз, что, безусловно, делает ему честь. Он выступил бесплатно для жителей города, а также пожертвовал деньги местной клинике. Всего у него ушло семь миллионов рублей из личных средств, сообщает «Комсомольская правда».

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