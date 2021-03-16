Вышел на сцену под коньячком: сколько чиновники Самары заплатили Билану за «пьяный» концерт

Чиновники Самары заплатили Диме Билану за концерт на Дне города в 2019 году четыре миллиона рублей. Тогда, напомним, артист вышел на сцену под коньячком и вел себя неадекватно.

Между тем заказчики посчитали работу Билана выполненной. Информация об этом есть на сайте Госзакупок. Ему был выплачен полный гонорар. Согласно сумме договора, музыкант заработал 37 тысяч 534 евро. В переводе на рубли это чуть меньше трех миллионов.

Еще 1,2 миллиона рублей ушли на сопутствующие траты. Так VIP-залы в аэропортах Самары и Москвы для Билана обошлись в 152 тысячи деревянных, авиабилеты для звезды и его команды — в 560 тысяч, личная охрана с машиной сопровождения — в 64 тысячи. Пришлось выложить немалые деньги даже за гримерку и напитки для певца – это 84 тысячи рублей. За номер для звезды чиновники заплатили 36 тысяч рублей в сутки. Кстати, его танцоры жили куда более в скромных условиях. Их номер стоил восемь тысяч.

Заметим, что позже Билан реабилитировался за свой конфуз, что, безусловно, делает ему честь. Он выступил бесплатно для жителей города, а также пожертвовал деньги местной клинике. Всего у него ушло семь миллионов рублей из личных средств, сообщает «Комсомольская правда».

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