«Месхи смотреть на это больно»: Климова в белоснежном бикини эротично позировала в хамаме

Екатерина Климова — обладательница безупречных форм. И это при том, что она родила четверых детей для троих своих бывших мужей. Старшая дочь звезды Елизавета Хорошилова — уже студентка МГУ и будущая телеведущая, девушка появилась на свет в первом браке артистки с ювелиром Ильей Хорошиловым. Школьники-подростки Матвей и Корней — наследники второго мужа актрисы, Игоря Петренко. А малышка Белла носит гены третьего супруга артистки — Гелы Месхи.

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Исполнительница главной роли сериала «Бедная Настя» как-то призналась, что отчасти сама виновата в том, что ее браки распались. Она считает, что мужчины ждут от союза с женщиной полного погружения в отношения и абсолютной заботы. А она не может без своей актерской работы, отдавая себя ей практически полностью.

Многие поклонники Екатерины уверены, что бывшие избранники Климовой до сих пор не могут забыть ее, ведь женщины такой красоты и харизмы — редкий случай. Каждый раз, когда в Сети появляются эффектные кадры с ней, они сопровождаются комментариями, где упоминаются мужья знаменитости. На этот раз фан-аккаунт актрисы обнародовал ее снимки в белом бикини, сделанные в хамаме. В комментариях под ними вновь вспомнили последних супругов звезды.

«Думаю, Месхи смотреть на это больно. Такую женщину забыть невозможно», «Да и Петренко, наверняка, локти кусает», «Красивая-красивая, я бы такую женщину не отпустил», «Неземная красавица, любовь с такой беречь нужно и хранить», «Красивая, нежная, хрупкая, само совершенство. Я бы на такой женился, не раздумывая», — отметились пользователи Сети.

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