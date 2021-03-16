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Бюджетные траты: Филипп Киркоров заработал 3,5 миллиона рублей за концерт в Санкт-Петербурге

Деньги на красочное мероприятие выделили власти города на Неве.

Бюджетные траты: Филипп Киркоров заработал 3,5 миллиона рублей за концерт в Санкт-Петербурге
Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров существенно обогатился благодаря концерту в Санкт-Петербурге. Мероприятие было организовано властями города для женщин в честь 8 Марта. Деньги городские чиновники выделили из городского бюджета.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

Выяснилось, что за сорокаминутное шоу Киркоров, судя по документам Госзакупок, заработал 3,5 миллиона рублей. То есть в минуту он зарабатывал 90 тысяч рублей. Кстати, на концерте пела и еще одна звезда – Татьяна Буланова. Ей заказчики заплатили намного меньше – всего 150 тысяч рублей.

Заметим, что в 2018 году чиновники из министерства социального развития одного из регионов покупали билеты на концерт поп-короля в рамках шоу «Я». Документы были оформлены через сайт Госзакупок, а не из личного кармана слуг народа. За 13 гостей было заплачено всего 25 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Филипп Киркоров уже много лет остается одним из самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса. При этом всем известны его баснословные траты на костюмы и одежду.

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