«За каждым проколом следуют последствия»: сестра Тимати высказалась об отце, назвавшим рэпера отмороженным

Сестра рэпера Тимати Анна Юнусова в Instagram ответила всем недоброжелателям, которые набросились с критикой на ее отца. Ранее он в шутку заявил, смотря шоу «Холостяк» с музыкантом: «Смотрю, что этот отмороженный вытворяет».

Как отметила Юнусова, попытки людей переврать ее слова просто забавны. По ее словам, урок «своей детской наивности» она хорошо усвоила и такое больше не повторится. Как считает Анна, люди ищут грязь там, где ее нет.

Одна из пользовательниц ответила, что такой реакции стоило ожидать. «Ох, Аня. Я вот уверена была, что из вашего безобидного stories и пары шуточных слов вашего отца скандал раздуют, и пойдут заголовки разного рода. Ну неужели так трудно понять юмор, причем такой безобидный?»

«Оказалось трудно… Но потрясающе легко переврать и исказить до неузнаваемости. Мой прокол. А за каждым проколом следуют последствия».

Анна Юнусова

Напомним, что отец Тимати Ильдар Вахитович Юнусов ушел из семьи, когда рэпер был еще маленьким. При этом и музыкант, и его брат Артем общаются с родителем.

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