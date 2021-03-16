Выгодный ракурс: Бородина в корсетной блузке показала пышное декольте

Телеведущая обладает стройной фигурой и знает, как подчеркнуть ее достоинства.

Ксения Бородина, которая полтора десятилетия была бессменной ведущей реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ, недавно отметила свой 38-й день рождения. Отмечать праздник девушка решила в Сочи и в компании родных и близких улетела на популярный российский курорт. Там красавица организовала white party, и все приглашенные блистали на вечеринке в белых нарядах.

Стиль Бородиной давно привлекает внимание поклонников. Девушка следит за трендами и стремится баловать себя на шопинге только люксовыми брендами. И продумывает свои образы до мелочей.

На этот раз звездная брюнетка облачилась в трикотажную блузу корсетного кроя, которая подчеркнула пышное декольте красавицы. Бородина, позируя для селфи, выбрала выгодный ракурс, чтобы «засветить» выдающийся бюст.

Кстати, по возвращении из мини-отпуска девушку ждал новый проект – передача «ББ шоу», которая пришла на смену программе «Бородина против Бузовой». Теперь это остросоциальное ток-шоу с обсуждением злободневных тем.

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