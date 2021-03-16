Эта девушка волнует: Кошкина назвала свой рост и сверкнула сексуальными ногами в дерзком мини

Как оказалось, звезде «Однажды в России» есть еще чем похвастаться, кроме ее знаменитой груди.

Актриса шоу ТНТ «Однажды в России» Яна Кошкина попробовала себя в качестве вокалистки. На последнем эфире комедийного проекта она исполнила песню перед зрителями. На сцену брюнетка вышла в необычном для нее амплуа – вместо привычного глубокого декольте, которое максимально демонстрирует ее роскошную грудь, на ней оказалось коротенькое платье-халат с оторочкой из пуха.

Яна показала публике роскошные длинные ноги, которые тут же бросились обсуждать ее поклонники. Впечатленный почитатель артистки спросил у нее: «Яночка, какой у вас рост, если не секрет?» Звезда честно ответила: «174». Выяснилось, что для многих мужчин, обожающих Кошкину, этот рост оказался идеальным.

«Надо же… Мой любимый рост. Удачи!», «Мой любимый рост», «Я так и думал! Просто идеально!» — написали комментаторы в ее личном блоге.

Ну и, конечно же, не обошлось без восторгов по поводу эротичности и красоты девушки. «Кошкина, чиркни мне слово, букву, что-нибудь, а то отпишусь, чтоб не видеть тебя, ты меня ооочень волнуешь. Вру, не отпишусь», «Яна, супер!!!», «Вся такая воздушная, к поцелуям зовущая», — также можно увидеть в ее Instagram.

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