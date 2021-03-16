«Муж подготовился»: Шубская похвасталась роскошными подарками от Овечкина

Хоккеист ждал возвращения своей жены и сына из России в Америку и приобрел для них презенты.

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская, модель, актриса и дочь Веры Глаголевой, давно живут в Америке. Здесь у них есть роскошный особняк с бассейном, который они смогли приобрести благодаря выгодному контракту спортсмена с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». А он, к слову, всегда хотел жениться именно на девушке из России. И в 2016 году осуществил свою мечту.

Сейчас у пары уже двое детей: старший Сережа появился на свет в 2018 году, младший Илья – в 2020-м. Молодая семья часто бывает на родине, навещая близких. Буквально накануне отметилась в гостях у родни в Москве Анастасия Шубская с детьми. Путешествие они совершали частным самолетом в комфортных условиях, взяв с собой даже собаку.

По приезде домой их ждал сюрприз от Александра. Своему сыну хоккеист купил несколько дорогих клюшек и шайб, а жене – роскошный букет и презент в коробочке с надписью «Cartier». Какое ювелирное изделие или часы находились внутри упаковки Анастасия публике показывать не стала, а вот подарок сыну и цветы она продемонстрировала в личном блоге.

«Муж подготовился в приезду», — подписала фото модель.

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