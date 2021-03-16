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В стиле нуар: невестка Орбакайте на пляже Майами сверкнула пышными формами в мини-бикини

Девушка на черно-белом снимке предстала в купальнике с «хищным» принтом.

В стиле нуар: невестка Орбакайте на пляже Майами сверкнула пышными формами в мини-бикини
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова отметила 24-летие. День своего рождения – 8 марта — красавица провела на берегу океана в Майами. Вместе с мужем девушка продолжает отдыхать во Флориде и наслаждаться жарким солнцем и нежным океанским бризом.

Периодически Краснова радует фанатов в Сети снимками в купальнике. Накануне она позировала себе в оконном отражении, облачившись в голубой купальник. Но стройная фигура красотки не осталась незамеченной поклонниками.

А на этот раз невестка Орбакайте, облаченная в мини-бикини с «хищным» принтом, позировала на фоне океана, подставив перед объективом свои женские прелести.

«Окенский бриз», — подписала эффектное фото красавица.

Подписчики остались в восторге от увиденного. Они поспешили заметить, как прекрасна их любимица, и усыпали ее комплиментами под фото.

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