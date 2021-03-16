«Просто бомбически!»: как выглядит Анна Семенович в купальнике на свежих фото

Анна Семенович в компании близких подруг в настоящий момент отдыхает в Египте, остановившись в респектабельном пятизвездочном отеле на берегу моря. Звезда, как и полагается селебрити, арендовала яхту и сразу же отправилась на водную прогулку.

Здесь, на фоне голубой морской глади и прозрачного неба она устроила фотосессию в купальнике, поразив своих поклонников роскошной фигурой. Певица выбрала для своего променада сексуальный пляжный костюм со шнуровкой, который максимально подчеркивал достоинства ее женственных форм.

«Анечка, как вы роскошно выглядите! Ну просто бомбически!», «Как красиво…. Вы, море и мужчины с харизмой», «Аня красивая, натуральная, жизнерадостная!! Прямо опять потянуло в Египет и у рифов понырять!», «Красивая, молодая, счастливая. Настоящая!!!», «Анна, мне кажется, Вы похудели», — написали в комментариях фолловеры.

Отметим, что поездкой на Красное море Анна Семенович решила себя порадовать в честь своего дня рождения. 1 марта ей исполнился 41 год.

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