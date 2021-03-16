«Модная в этом сезоне»: Бузова пополнила гардероб двумя парами обуви на трендовой грубой подошве

Девушка хвасталась обновками перед поклонниками в микроблоге, не скрывая восторженных эмоций.

Ведущая программы «ББ шоу» на телеканале ТНТ, певица Ольга Бузова – настоящая модница. Девушка стремится каждый новый тренд вписать в свой стиль и первой выгулять его в свете. Так получилось, например, на днях с ободком. Эвелина Хромченко, признанный фэшн-эксперт, заметила, что такой аксессуар – мастхэв весны, и каждой девушке нужно взять его на заметку.

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Вскоре Бузова поспешила на шопинг, чтобы обновить гардероб к весне. Она приобрела сразу две пары трендовой обуви на грубой подошве. Ботинки телеведущая показала во всей красе в микроблоге.

«Новая коллекция, я очень их хотела!, — призналась красавица. И объяснила: «Беж с черным. Модная в этом сезоне такая большая подошва».

Теледива не смогла скрыть эмоций от покупки и радостно нахваливала приобретения. К примеру, вторая пара наравне с первой тоже заняла особое место в ее сердце.

«Это что-то вообще! Это шедевр, я считаю. Такие легкие, мягкие, цвет очень красивый – беж, слоновая кость», — не могла налюбоваться красотой Бузова.

Недавно, к слову, девушка уже хвасталась покупкой ботинок. Она приобрела белоснежную пару обуви, как у Ксении Бородиной.

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