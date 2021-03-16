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Мамина умница: Лиза Галкина позировала за фортепиано в черном лонгсливе и красных брюках с лампасами

Семилетняя дочь Аллы Пугачевой давно занимается музыкой.

Мамина умница: Лиза Галкина позировала за фортепиано в черном лонгсливе и красных брюках с лампасами
Лиза Галкина с папой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние Гарри и Лиза растут всесторонне развитыми детьми. Они занимаются спортом – плаванием и физкультурой в спортзале, а также увлекаются творчеством. Кроме того, наследники переняли у своих талантливых родителей склонность к иностранным языкам, а также любовь к музыке.

Лиза Галкина давно занимается игрой на фортепиано. Девочка недавно представила родителям разученную партию Грига «В пещере горного короля», не сфальшивив ни на одной ноте.

В Сети появилось фото, как Лиза Галкина позирует за фортепиано, готовясь представить родителям новое разученное музыкальное произведение. Девочка нарядилась в любимые брюки с лампасами – на этот раз алые с черным декором, и лонгслив в тон.

Кстати, мода тоже входит в круг интересов дочки Пугачевой — она обожает устраивать фэшн-показы в замке, выгуливая свои и мамины наряды.

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