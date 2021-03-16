В лучах солнца: Климова в топе на тонких бретелях показала «ложбинку греха»

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова — четырежды мама. Актриса воспитывает двоих дочерей — 18-летнюю Лизу Хорошилову и пятилентюю Беллу Месхи, — а также красавцев-сыновей от Игоря Петренко — 14-летнего Матвея и 12-летнего Корнея. Сейчас Климова погружена в материнство, которое всегда было для нее приоритетным.

Нередко Екатерина Климова делится в микроблоге новостями из жизни — семейной и трудовой. Периодически аккаунт красавицы пополняют и пикантные кадры. Как, например, в этом раз: актриса позировала в кружевном топе на тонких бретелях, открыв «ложбинку греха» в декольте.

Голову красавицы украсил венок из цветов, а лучи весеннего солнышка мягко скользили по лицу звезды.

«Великолепные фотографии! Сразу появляется весеннее настроение», «Что за красотка?», «Вы — сама весна», «Такие солнечные фотографии», «Катя, Вы бесконечно красивы!!!», «Красавица! Обожаю натуральность», «Вы — настоящая Фея цветов, и я чувствую их прекрасный аромат!» — комментировали фолловеры.

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