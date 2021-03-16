«Приятно поздравить первой»: Волочкова в день рождения нового бойфренда запечатлелась с ним в объятиях

Анастасия Волочкова в начале года пышно встретила свое 45-летие. И вскоре после юбилея объявила, что рассталась со своим бойфрендом Олегом. Долгое время балерина скрывала его от посторонних, демонстрируя в микроблоге идиллию. Вместе пара даже отдохнула на любимых артисткой Мальдивах. Но никто их подписчиков так ни разу ни не увидел лица экс-жениха балерины – только ноги, руки, спину.

Не прошло и месяца, как Волочкова представила фанатам своего нового возлюбленного. Хотя, говорить об официальном представлении – это слишком: балерина вновь тщательно скрывает лицо мужчины, показывая то его тень, то руки в кадре.

И даже в день его рождения, с которым поздравила его в микроблоге, она не стала раскрывать личность бойфренда. Он снова спрятался за ее спиной, и, позируя на камеру, артистка написала:

«День рождения любимого уже начался. Так приятно поздравить первой», — отметила балерина.

Как именно зовут нового ухажера Волочковой, никто не знает. Ранее, к слову, балерину хейтили за то, что та, якобы, специально нанимала мужчину, чтобы создать иллюзию любви и заявить тем самым, что она не одинока и любима.

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