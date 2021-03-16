«Вырвалась в баньку»: Бузова в зеленом бикини похвасталась идеальным прессом

Все больше звезд признаются в любви к русской бане. Задала тренд на парение балерина Анастасия Волочкова. Звезда сцены не только обожает процедуры погорячее и с дубовым веником, но и погружения в ледяную купель после. Вслед за Волочковой в парной отметилась певица Кети Топурия. Девушка возлежала в бане на хвойном «ковре», прикрывшись вениками.

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Любит баню и певица, телеведущая Ольга Бузова. Звезда очень много работает и не всегда может уделить достаточно времени на релакс, но накануне ей это удалось. Счастливая теледива позировала в банном комплексе в зеленом бикини, демонстрируя поклонникам идеальный пресс и стройную фигуру с бесконечно длинными ногами.

«Наконец-то вырвалась в баньку. Все больше и больше посвящаю время себе, развитию, своей душе и телу. И почему я не делала этого раньше?», — делится мыслями звезда.

Стоит отметить, что Ольга Бузова работает над своим телом до изнеможения. Девушка занялась боксом, а также посещает фитнес-клуб, где прорабатывает разные группы мышц.

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