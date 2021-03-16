«Папина дочка» уже не та: Арзамасова в канотье и белом бикини показала женские прелести

25-летняя звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова в прошлом году стала женой 47-летнего фигуриста, продюсера Ильи Авербуха. Паре удавалось несколько лет скрывать свои отношения, но, как известно, все тайное рано или поздно становится явным.

Молодая жена старается почти все время быть рядом с супругом. Совсем недавно она сопровождала любимого в деловой поездке на Ессентуки, где полным ходом идет строительство ледового дворца. А накануне уже оказалась на побережье Персидского залива – улетела в жаркий Дубай погреться и отпраздновать свой 26-й день рождения.

«Переходим к водным процедурам», — сообщила Арзамасова.

На снимке, которым поделилась «папина дочка», она позирует в белом бикини и канотье на огромном камне на берегу моря, подставив спину ласковому солнышку. При этом девушка эффектно демонстрирует свои женские прелести – острые плечи, хрупкие ключицы и пышную грудь, а также длинные ноги. Подписчики не смогли промолчать:

«Очень красивая фотография! Вы невероятно красивы и сногсшибательны! Модель великолепна, но и Спасибо талантливому фотографу, просто превосходно, Лиз!!», «Вот только пару часов назад смотрела серию «дочек», где героиня Лизы и Насти Сиваевой рассуждали об идеальности», «Ох… Очень красиво», «Роскошная красавица Лиза», «Вы идеальная», «Огонь», «Русалка вышла на берег», — пишут фанаты.

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