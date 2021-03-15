«В Америку, к папулечке»: Анастасия Шубская с сыновьями покинула Москву

Анастасия Шубская фактически живет на две страны — Америку и Россию. В Штатах у модели и ее мужа, известного хоккеиста, капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина огромный дом. В России же живут самые близкие люди Анастасии Шубской — ее отец, сестры, подруги, здесь находится могила ее мамы, актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

Последние несколько недель Анастасия Шубская вместе с сыновьями Сережей и Ильей провела в Москве, где много общалась с родными. Но в этот понедельник, 15 марта, красавица улетела в Америку, где ее с детьми ждет муж. Анастасия поделилась в сторис Instagram кадрами, на которых запечатлела момент поездки в аэропорт.

Молодая мама включила камеру и стала расспрашивать у старшего сына, куда же они сейчас полетят.

«В Америку, к папулечке», — говорит двухлетний Сережа.

Кстати, малыш уже делает первые шаги в спорте. Находясь в Москве, Анастасия несколько раз приводила сына на тренировку по хоккею.

Сережа уже пытается сам передвигаться по льду без помощи тренера.

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