«Была в курсе с самого начала»: Юрий Стоянов рассказал, кому раскрыл секрет своего участия в шоу «Маска»

В минувшее воскресенье состоялся пятый выпуск самого охраняемого шоу «Маска», в финале которого решением зрителей и жюри был разоблачен участник, выступавший в костюме Банана. Как оказалось, под ним скрывался артист Юрий Стоянов.

Несмотря на строгие правила шоу, нарушение которых влечет за собой санкции в виде штрафов, Юрий Стоянов все же раскрылся одному человеку.

«Супруга была в курсе с самого начала, — признался Юрий Стоянов в интервью Teleprogramma.pro. — Но она молчала, и я молчал. Может, конечно, кто-то из близких догадывался, но вопросы не задавал. Ни мама, ни дети — никто не знали, только жена».

Что касается санкций за раскрытие деталей самого охраняемого шоу «Маска», то ранее Иосиф Пригожин, выступавший в костюме Ананаса, называл цифру в 10 миллионов рублей — такова, по словам продюсера, сумма штрафа за разглашение.

Юрий Стоянов же утверждает, что, подписывая договор, он даже не обратил внимания, на какую сумму может «попасть».

«Лично для меня неважно, какой там штраф — 10 миллионов или 100 рублей, — поделился артист с Teleprogramma.pro. — Я дал честное слово, мы ударили по рукам, что все остается в тайне. Для меня это принципиально! Ели ты дал слово, то ты молчишь. Для меня одной просьбы достаточно».

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