«Последние денечки на солнышке»: невестка Орбакайте покрасовалась на балконе в Майами в бикини цвета лазури

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков и его молодая красавица-жена Алена Краснова устроили себе в начале марта каникулы в Майами. Пара наслаждается жаркой погодой, купается в океане и любуется красивыми пейзажами Майами.

Здесь же Алена Краснова отметила свой день рождения — 8 марта девушке исполнилось двадцать четыре года.

Красавица делится снимками с побережья океана, которые вызывают приступ белой зависти у ее многочисленных поклонников. Алена очевидно умеет выбирать удачные ракурсы и позы для фото.

Судя по всему, каникулы уже подходят к концу, и Алена Краснова по этому поводу очень грустит.

«Последние денечки на солнышке», — подписала она коротенькое видео в сторис.

В кадре модель позирует в купальнике с завышенной талией, демонстрируя точеную фигурку, аккуратную грудь и длинные ноги.

Жена Никиты Преснякова красуется перед камерой телефона, стоя на балконе с видом на океан. Алена кокетливо разворачивается к солнышку, позволяя поклонникам хорошенько рассмотреть ее совершенства.

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