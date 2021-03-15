«Мои девчонки в восторге»: Виктор Добронравов вышел в свет с женой и двумя дочками

Продолжатель актерской династии, 38-летний Виктор Добронравов уже больше десяти лет счастлив в браке со своей женой Александрой. Пара воспитывает двух дочерей — 10-летнюю Варвару и 4-летнюю Василису. Виктор Добронравов предпочитает воздерживаться от публикаций снимков своей семьи в Instagram. Его страница — это рассказ о рабочей, а не о личной жизни. Но иногда эти два момента совпадают, и тогда поклонники артиста получают возможность увидеть красивую и дружную семью.

Виктор Добронравов вместе с женой и дочками пришел на премьеру фильма «Пальма», в котором сыграл главную роль. В сторис Instagram он показал кадры с красной дорожки, на которых запечатлен в компании Александры, Варвары и Василисы.

«Фильм никого не оставит равнодушным… Мои девчонки в восторге», — поделился Виктор Добронравов.

В одном из интервью Виктор Федорович признавался, что не хочет «тащить дочерей в актерскую профессию». Девочкам будет предоставлен выбор. А сейчас уже они занимаются фигурным катанием, учатся верховой езде.

«Пусть свою дорогу сами найдут. А мы им в этом поможем», — говорил Добронравов в интервью Teleprogramma.pro.

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