«Большой конкурс, вот и все»: Меньшов высказался о провале фильма Кончаловского в борьбе за «Оскар»

Председатель Российского оскаровского комитета без эмоций отреагировал на новость из-за океана.

Председатель Российского оскаровского комитета, известный актер и режиссер Владимир Меньшов философски отнесся к тому, что обе картины, которые Россия выдвинула на получение престижной кинопремии «Оскар», не вошли в число номинантов.

Речь идет о фильме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» и о документальной ленте «Гунда» Виктора Коссаковского.

Владимир Валентинович дал понять, что совершенно не расстроен этим фактом и призывает последовать его примеру других.

«Действительно, не вошли. Значит, другие фильмы отобрали, — цитирует Владимира Меньшова ФАН. — Не вошли и не вошли! Большой конкурс, вот и все».

Режиссер считает, что это вовсе не повод отказываться от участия в конкурсе. Нужно и дальше продолжать выдвигать на «Оскара» лучшие работы отечественных авторов. Сам Владимир Меньшов является лауреатом премии «Оскар». Престижной наградой был отмечен его фильм «Москва слезам не верит».

Напомним, о том, что российские фильмы не вошли в число номинантов на премию «Оскар», стало известно в этот понедельник, 15 марта.

Между тем, картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» ранее была включена в шорт-лист кинопремии.

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