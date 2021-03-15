«У меня ген плохого водителя»: Лолита Милявская запускает новое шоу на Premier

В ближайшее воскресенье певица и ведущая поговорит по душам с героями своей программы «ДНК-шоу».

Новый проект под названием «ДНК-шоу» стартует 21 марта сразу на двух площадках – видео-сервисе Premier и телеканале «Пятница!».

Певица и телеведущая Лолита Милявская будет приглашать гостей и проводить с ними разговоры по душам, в основу которых лягут результаты их ДНК-тестов. Это будет не просто анализ личности, а ответы на вопросы, которые они боялись услышать. Прозвучат в программе и откровения.

Кстати, ведущая шоу Лолита Милявская тоже сделала ДНК-тест и выяснила интересные вещи о себе.

«Выяснила, например, что у меня ген плохого водителя. И я — человек, который за рулем уже лет 20 без единой аварии, подсознательно всегда понимала, что должна ездить очень осторожно», — поделилась ведущая шоу.

Звезда считает, что генетическая предрасположенность – это вовсе не приговор, человек вполне может работать над собой и нивелировать мешающие идти к цели нюансы.

Стоит отметить, что героями первых выпусков «ДНК-шоу» станут Марина Федункив и Алексей Панин.

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