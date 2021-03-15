Старший сын Марии Мироновой готовится к свадьбе с возлюбленной

28-летний Андрей Удалов-Миронов сделал предложение своей девушке, пара уже шесть лет вместе.

28-летний внук и тезка известного артиста Андрея Миронова готовится к важному событию в своей жизни. Молодой человек сделал предложение своей возлюбленной Ксении Гриневой. Произошло это прекрасное событие накануне трагического — 22 февраля умерла бабушка Андрея по маме, актриса Екатерина Градова.

Так что, пара пока решила повременить со свадьбой. Вряд ли, несколько месяцев ожидания смогут нарушить планы влюбленных, известно, что Андрей Удалов и его избранница Ксения Гринева вместе уже шесть лет.

«Мы познакомились во время учебы в МГГУ, — делился сын Марии Мироновой с изданием «Экспресс-газета». — Она хотела стать юристом. Но потом, как и я, ушла в другой институт и в результате в 2017-м окончила архитектурный».

Что касается самого Андрея, то он окончил Щукинское училище, работает в театре имени Вахтангова и снимается в кино.

На днях со своей избранницей Андрей Удалов побывал на выставке в театре «Геликон-опера», которая была посвящена памяти его деда Андрея Миронова. Стоит отметить, что Ксения Гринева — девушка не из театральной семьи, ее мама и отчим — врачи.

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