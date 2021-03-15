«Чудесное воскресенье»: Лера Кудрявцева сняла на видео резвящихся в ее особняке дочку и внука

Появившиеся на свет с разницей в несколько месяцев тетя и ее племянник обожают пошалить.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в минувшее воскресенье устроила праздник по случаю Масленицы в своем загородном особняке.

В гости звезда пригласила самых близких людей — маму, сестру с ее сыном. В числе участников праздника был и внук Леры Кудрявцевой Лев, которого теледиве подарил сын Жан. Мальчик родился за пару месяцев до появления на свет своей родной тети — дочери Леры Машеньки. Оба радостных события случились в 2018 году. Так что, в этом году малышам исполнится по три. День рождения Льва семья отпразднует в мае, а Маши — в августе.

Лев и Маша растут вместе и с удовольствием играют. Лера Кудрявцева запечатлела на видео, как ее внук и дочка весело резвятся под музыку в ее доме.

Счастливые малыши умилили поклонников Леры Кудрявцевой.

«Солнышко, ей идет желтый цвет. Хотя… все к лицу», «Представляю, как там у вас весело», «Так и хочется пожмякать этого цыпленка», «Какая доча милаха. Вся в мать», «Счастья вам от чистого сердца и здоровья крепкого», «Чудесные все, но лучше всех Машуня с племянником», — высказываются в Сети.

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