«Настоящий мастхэв любой девушки!»: Костенко дополнила черное мини-платье сапогами с широким прямым голенищем

Анастасия Костенко три года счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара воспитывает двоих детей — дочек-погодок и не исключает рождения еще одного ребенка. Кроме материнства, модель продолжает строить собственную карьеру и не так давно дебютировала в качестве телеведущей клубного хоккейного канала в Казани.

Не забывает жена Тарасова и о моде. Девушка регулярно выгуливает в свет образы, которые вызывают неподдельный восторг у подписчиков в Сети. На этот раз красавица предстала в черном вязаном платье с акцентным ремнем и высоких сапогах. Стилист Анастасия Стар оценила аутфит специально для Teleprogramma.pro.

Образы Анастасии Костенко всегда элегантные, женственные и эффектные, отметила эксперт. И этот прикид не стал исключением.

«Анастасия отдает предпочтение удобным и стильным комплектам, ведь молодой маме крайне важно быть активной и динамичной. В данном образе обладательница роскошных форм подчеркнула с помощью акцентного ремня свою тонкую талию, а длинные стройные ноги — трикотажным платьем длины мини и высокими сапогами на каблуке с широким прямым голенищем. Помним, самые актуальные длины этого сезона — мини (выше колена) и миди (середина икры). Мне, как стилисту, очень импонируют сапоги. Отличный выбор! Роскошный коричневый цвет, отсутствие застежек и правильная форма сапог делают их базовыми. А значит их можно вписать во множество образов на каждый день. Такая обувь — настоящий мастхэв любой девушки!» — подчеркнула Анастасия Стар.

Стилист отметила, что сегодня совсем не обязательно подбирать ремень под сумку или обувь. Он может быть отдельной акцентной единицей образа, главное, чтобы весь комплект смотрелся органично и уместно.

«В образе Анастасии ремень, к слову, может быть светло-коричневым с лаконичной золотой пряжкой, лаковый под кожу рептилии или же с анималистичным принтом, например. Берите на заметку и экспериментируйте!» — советует модницам эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель 2. ДНК стилей». Опыт работы 2 года.

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