«Любимый фрукт отняли»: муж Анны Нетребко высказался об очередном разоблачении на шоу «Маска»

В минувшее воскресенье, 14 марта, шоу «Маска» покинул еще один участник. Судьи проекта решили, что настала очередь разоблачить Банан. В маске тропического фрукта оказался актер Юрий Стоянов. Он с юмором отреагировал на свое разоблачение, много шутил и смеялся.

«Только я выучил хореографию Банана, и мы стали делать синхронно его фирменное движение, его сразу же рассекретили», — написал на своей страничке в Instagram ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров.

На публикацию тут же отреагировал муж оперной дивы Анны Нетребко, известный вокалист Юсиф Эйвазов. Он дал понять, что является большим поклонником проекта и симпатизировал Банану.

«Банан, мы будем по тебе скучать! Даже через маску пробивалась его добрая энергетика и харизма», — написал в комментариях Эйвазов.

Макаров тут же ответил, что передаст послание участнику второго сезона шоу «Маска».

«Вот вам, Вячеслав, все шутки шутить, а у нас любимый фрукт отняли», — ответил ведущему «Маски» Юсиф Эйвазов.

Стоит отметить, что оперный певец высказывался и об уходе с шоу Азизы. По его мнению, профессионал такого уровня не должен был демонстрировать недовольство и отказываться от исполнения финальной песни.

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