«Спасибо за любовь»: Григорий Лепс показал редкий кадр с моложавой мамой

Мама Григория Лепса отмечает юбилей. Об этом артист сообщил в своем Instagram, опубликовав совместное фото. Известно, что в 60-е годы прошлого века, когда родился будущий певец, Натэлла Семеновна работала на хлебозаводе в Сочи.

«С днем рождения, мама! С юбилеем, родная! Крепкого здоровья тебе и долгих радостных лет! Спасибо за любовь, поддержку и понимание! Спасибо за все!» — написал Лепс.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Сибирского здоровья и кавказского долголетия! Здоровья! С днем рождения маму!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что популярность Григорий Лепс получил в 1995 году, когда выпустил свой первый альбом «Храни Вас Бог», а песня из него — «Натали» — стала настоящим хитом.

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