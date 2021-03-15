«30 лет совместной жизни»: Максим Фадеев позировал на уникальном фото с женой

Максим и Наталья Фадеевы отмечают жемчужную свадьбу. Об этом музыкальный продюсер рассказал в своем Instagram, опубликовав снимок с супругой.

«Сегодня у нас с Наташей 30 лет совместной жизни!» — написал Фадеев.

Фанаты засыпали пару поздравлениями.

«Поздравляю от души! Счастья Вам! Будьте счастливы и любимы! Красивые! Счастья на долгие годы!» — написали пользователи Сети.

Напомним, что ранее Наталья была гримером певицы Светланы Гейман, более известной под псевдонимом Линда. С ней молодой Фадеев начал работать еще в 1993 году. Тогда же и познакомился с Натальей. К слову, она стала второй женой Фадеева. В первом браке, который просуществовал совсем недолгий срок, женой продюсера была девушка по имени Галина.

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