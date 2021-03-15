«А вот реальное фото!»: Рудова в соблазнительной позе запечатлелась в бассейне

Наталья Рудова может похвастаться идеальными формами. 37-летняя блондинка много времени уделяет спорту, а именно кардиотренировкам, следит за питанием и всегда выглядит безупречно. В своем Instagram она часто публикует откровенные кадры, ведь ей действительно есть, что показать. На этот раз она поделилась снимком, на котором позировала в бассейне. Рудова запечатлелась в бикини мандаринового оттенка.

«А вот реальное фото! А вы за сильный фотошоп или против?» — написала актриса.

Напомним, что в прошлом голу Наталью подозревали в беременности. Сначала актриса хранила молчание, но позже опровергла все слухи. К слову, о личной жизни эффектная блондинка предпочитает не говорить.

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