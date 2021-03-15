Челка и каре: Елизавета Боярская предстала с новой прической

В конце прошлого года Елизавета Боярская отметила свое 35-летие. Более десяти лет она счастлива в браке с актером Максимом Матвеевым. Пара воспитывает двух сыновей и строит прекрасную карьеру. Оба на протяжении нескольких лет остаются самыми востребованными на актерском попроще. В своем Instagram Елизавета рассказала, как отыграла 16-й спектакль «Братья Карамазовы».

«Рьяно движемся! Ужасно интересно наблюдать, как развиваются спектакли, как набирают обороты, смыслы, покой. Я не люблю ходить на премьеры в театре и к себе не зову, люблю смотреть спектакль где-то через год после рождения, когда он начинает дышать полной грудью», — написала Боярская.

На фото она предстала с новой прической — каре с челкой. Фанаты оценили ее образ.

«Вы прекрасны! Красавица! Красивая!» — написали пользователи Сети.

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