Хрупкая и нежная: Брежнева в модном пальто наведалась с подругами в ресторан

Девушки давно не виделись и были рады спонтанному девичнику.

Вера Брежнева, как и многие другие женщины, активно работает всю неделю и ждет не дождется выходных, чтобы можно было расслабиться. В этот раз знаменитая блондинка решила наведаться в ресторан с подружками, устроив спонтанный девичник. Дамы были откровенно рады встрече, расхваливая друг друга и даря комплименты.

«Боже, какие у меня подруги! Самые красивые!» — восхитилась одна из них.

Они заказали себе тропические коктейли и сразу же насладились их вкусом, а также звоном бокалов. А потом устроили небольшую прогулку по Москве, шутя и балагуря.

«После огненной рабочей недели эта встреча — просто бальзам на душу», — написала в своем Instagram одна из приятельниц Брежневой.

Певица, к слову, выбрала для похода в заведение актуальное пальто оверсайз «с мужского плеча». Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала рассказывала, что безразмерная одежда все еще в трендах, хотя на подиумах и стали появляться изящные приталенные экземпляры. Однако женщины настолько оценили их удобство, что прощаться с ними не собираются.

Кроме того, у нарядов оверсайз, по словам ведущей, есть одно неоспоримое преимущество: любая дама в этом стиле выглядит хрупкой.

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