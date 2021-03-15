«Танюля – звезда»: бывший муж Арнтгольц отреагировал на ее архивное фото

Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков прожили в браке шесть лет. В этом союзе родилась дочь Маша. Пара рассталась в 2013 году, после чего оба успели устроить личную жизнь. Актер выбрал в возлюбленные модель Лилию Соловьеву (но и этот союз был не долговечным. — Прим. ред.), а Татьяна в прошлом году вышла замуж за Марка Богатырева. Сейчас она готовится к рождению второго ребенка. В своем инстаграме Татьяна Арнтгольц поделилась архивным снимком, на котором позировала с Александром Лойе.

«Мое первое взрослое кино… Сериал Next, реж. О. Фомин. Я и Сашка Лойе 20 лет назад…» — написала Арнтгольц.

Жидков отреагировал на фото.

«Танюля — звезда», — написал в комментариях Иван.

Добавим, что, несмотря на развод, экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения.

Смотрите также: